Fase 2. Berlusconi, per la ripresa serve un Grande Piano casa e un Grande Piano infrastrutture

Le “conditio sine qua non” per riavviare i cantieri sia dell’edilizia privata che di quella pubblica sono due. La prima, per l’edilizia privata: passare dalle autorizzazioni preventive ai controlli ex-post a costruzioni realizzate. La seconda per l’edilizia pubblica: cambiare il codice degli appalti sostituendo le norme attuali con quelle che hanno consentito la realizzazione del ponte Morandi a Genova in tempi straordinariamente brevi.

Solo così si renderà possibile realizzare un grande piano di infrastrutture per completare le troppe opere pubbliche in sospeso, per ammodernare quelle esistenti e per realizzarne di nuove. Si deve sempre tener presente che il nostro Paese sconta una forte carenza infrastrutturale che arriva al 50% nei confronti di Spagna, Francia e Germania. Questo comporta per le imprese italiane un maggior costo del 18% della logistica rispetto alle imprese dei citati paesi.