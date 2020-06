Agenpress. “Eravamo tantissimi a #Milano in piazza Duomo a dire No. No a un governo non votato, che ha prima ignorato l’emergenza sanitaria e ora ignora quella economica. No all’oppressione fiscale, no alle mance, no alla burocrazia che uccide le aziende. E un unico grande Sì: all’Italia!

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè Fratelli d’Italia.