Coronavirus. Avv. Pisani, “comitato cittadini e avvocati colpiti dal lockdown”

Agenpress – “Vogliamo rivalerci contro tutte le beffe e gli inspiegabili rinvii del diritto alla giustizia”. A parlare è è l’avvocato Angelo Pisani, presidente di Noiconsumatori.it, annunciando la costituzione di un comitato per cittadini e avvocati “colpiti dal lockdown e dalle negligenze/omissioni del Ministero della Giustizia”.

Per Pisani si possono valutare indennizzi per cittadini e avvocati che in questi mesi sono stati “privati e mortificati dal diniego dell’esercizio del diritto di difesa e ridotti alla fame a causa dell’impedimento allo svolgimento dell’attività forense per i Tribunali ‘spenti'”.

“L’atto autoritativo di chiudere Tribunali, con l’introduzione del cosiddetto processo da remoto, ha causato gravi danni personali, professionali ed economici: nell’articolo 2045 del Codice Civile è scritto chiaramente che se si subisce un danno a causa di forza maggiore, si ha il diritto ad un vero indennizzo e tale non può essere considerata la ridicola somma promessa dei 600 euro”, ha aggiunto Pisani.

“Inoltre le sanzioni comminate durante questi mesi sono illegittime. Dimostrare di aver perduto un incasso non è cosa difficilissima, per esempio, per un professionista che paga le tasse, così come provare un danno per il cittadino tradito dalla giustizia”.