Coronavirus, Gianfranco Librandi (IV): Gestire l’emergenza e passare ai fatti per il bene dell’Italia e degli Italiani

Agenpress. “Serve ingranare la quinta e accelerare, rendere concreto quanto discusso fino ad oggi. I numeri sono spaventosi, troppe persone rischiano di ritrovarsi senza lavoro, tutti questi litigi fanno male al Paese e non possiamo più permettere che avvengano.

Purtroppo l’emergenza non è ancora passata, e bisogna saperla gestire per evitare danni irreparabili. Gli scontri nella maggioranza per quanto possano essere leciti, ad oggi non sono la priorità, bisogna preoccuparsi degli italiani, e metterli “al sicuro”, il Premier avrebbe dovuto prendere più in considerazione le nostre proposte, ma come si sul dire non si piange sul latte versato, perciò voltiamo pagina, e rimbocchiamoci le maniche, perché il fulcro di tutto deve essere il bene dell’Italia e degli italiani, tutto il resto passa in secondo piano.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).