Pella (FI): “Idee Stati Generali dimostrano loro inutilità”

Agenpress. Da questi primi due giorni nessuna delle analisi o idee emerse é innovativa o non già nota da anni, acuita negli ultimi mesi dalla profonda e dolorosa esperienza del COVID19. Non é stata dimostrata pertanto la necessità di questa kermesse.

L’Istat ci ha restituito dati dimezzati sulla manifattura, dove i fanalini di coda sono automotive e tessile, settori chiave per il Paese cui il Governo non ha finora dato alcun sostegno dedicato; non c’è una strategia concreta sullo stimolo alla domanda interna; non c’è una discussione in Parlamento sul MES e sul ricorso agli strumenti europei né sul PNR; gli ammortizzatori sono stati erogati in ritardo e a singhiozzo; il Piano Colao é stato pressoché ignorato.

La variabile più importante, che é il tempo, é stata completamente lasciata fuori da un’equazione che non torna. Forza Italia segnala, anche da prima dell’emergenza da coronavirus quando si sono aggravati, quali siano i problemi del Paese, ma il Governo non coinvolge, non ascolta, ma soprattutto non agisce.

Di questo passo continueremo a confrontarci ciclicamente sul generale senza mai affrontare e rimuovere nessuno degli ostacoli che bloccano la crescita dell’Italia.

Dichiarazione dell on. Roberto Pella – Forza Italia