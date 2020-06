Cina. Decine di telecamere per monitorare e tutelare il leopardo delle nevi

Agenpress – La Sichuan Wolong National Nature Reserve Administration ha annunciato di aver installato un totale di 120 telecamere a infrarossi per rafforzare il monitoraggio dei leopardi delle nevi, una specie sotto la massima protezione in Cina. Le telecamere hanno raggiunto una copertura completa dell’habitat e del potenziale habitat dell’animale, in una superficie di 1.200 chilometri quadrati.

I gestori della riserva hanno anche aumentato il numero di telecamere a infrarossi nella zona da oltre 90 a 120. Oltre 29.000 immagini di vari animali selvatici sono state acquisite dalle telecamere nel corso degli ultimi 10 anni.

A maggio, la riserva naturale ha inviato 10 squadre per raccogliere dati e ha condotto ricerche sugli habitat del leopardo delle nevi, riscontrando che la popolazione della specie era stabile.