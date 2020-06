Dl Elezioni, si rivota oggi. Annullato voto di fiducia. Non succedeva dal 1989

Giovedì sera il voto di fiducia del Senato sul cosiddetto “decreto elezioni” è stato annullato per un errore tecnico e dovrà essere ripetuto oggi. Al momento del voto erano presenti in Senato 149 parlamentari, ma il numero legale necessario per ratificare il voto è stato ricalcolato, successivamente alla votazione, in 150 presenze. Un caso estremamente raro e che una situazione simile si era verificata l’ultima volta nel 1989.

Dei 149 presenti, 145 avevano votato a favore del decreto, mentre i contrari erano stati soltanto i senatori Emma Bonino e Matteo Richetti. Le opposizioni avevano deciso di non partecipare al voto, proprio con l’intenzione di far mancare il numero legale. Dopo un primo momento in cui sembrava che il voto fosse valido e il governo avesse quindi ottenuto la fiducia, ci sono state molte proteste delle opposizioni guidate dal senatore Roberto Calderoli, esperto di regolamenti e “tattiche” parlamentari. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha comunicato allora che a seguito del ricalcolo del numero legale il voto era da considerarsi nullo e andava ripetuto.

“Sono profondamente amareggiata di quanto accaduto, non c’ero io ma mi assumo le mie responsabilità. C’è stato un errore non imputabile a nessuno. Ho appreso ieri sera alle 20,45 che c’era stato questo problema. Mi si può dire tutto ma che si imputi alla Presidenza un errore informatico mi pare eccessivo. Chiedo scusa ma non posso rimproverarmi nulla. Poi se mancava una maggioranza non è attribuibile alla Presidenza”.

“Per quanto accaduto ieri, cosa di cui mi dolgo, è necessario annullare la proclamazione del voto di ieri e quindi procedere a un nuovo voto sulla questione di fiducia”.