Femme Dress, il nuovo libro di Luigi Cignoli

Agenpress – Pier Luigi Cignoli, scrittore legato al mondo dell’economia internazionale, genovese di nascita, classe 1945, autore di diversi libri, tra cui “Natale a New York”, “La Partita“, “Devil’s Mountain” e “I tre Buddha”, nel nuovo libro intitolato “Femme Dress”, la cui trama avvincente risulta essere un messaggio soprattutto per le nuove generazioni, pone in luce quanto sia importante avere un progetto e riuscire a realizzarlo.

E’ una storia ambientata nel mondo della moda, tra la Manhattan della Fashion Life e la Milano “da bere”, un mondo ritenuto dall’autore superficiale, in quanto in esso sembra trionfare solo l’apparire.

Il racconto, tratto da storie vere di giovani promesse della moda, si svolge negli anni dal 2005 al 2015.

Pier Luigi Cignoli descrive, in modo intrigante, personaggi reali utilizzando pseudonimi.