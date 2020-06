Il Paese ha fame? Ecco la ricetta della sinistra, da 100 Parlamentari di maggioranza lettera al Premier Conte per la liberalizzazione della Cannabis!

AgenPress. Troviamo veramente incredibile, nel momento in cui l’Italia vive un momento socio-economico drammatico, alle prese con l’emergenza post-covid, ed un difficile ritorno alla vita di tutti i giorni, la proposta che 100 parlamentari della maggioranza delle 4 sinistre (primo firmatario Michele Sodano dei 5 stelle) presentano al Premier Conte: e cioè che negli Stati Generali si discuta anche di legalizzazione della cannabis, vista, dai firmatari come una “OPPORTUNITA'”!!!

Questa la denuncia dell’On. Erica Mazzetti, Deputato di Forza Italia e Giampaolo Giannelli Vice Coordinatore Provinciale Azzurro.

Ci pare veramente privo di buonsenso – sottolinea Erica Mazzetti – ed oltraggioso nei confronti di Famiglie ed imprese che non arrivano a fine mese, alla prese con una crisi gravissima, pensare che gli Stati Generali, già finora totalmente inutili, vengano usati, in questo momento storico, per parlare di una proposta di legalizzazione della cannabis; un segnale, questo, da parte delle sinistre, di mancanza di sensibilità verso le Famiglie, oltre che una proposta profondamente sbagliata anche nel merito.

Siamo in un momento – precisa Giannelli – nel quale il problema della droga sta di nuovo assumendo numeri importanti, e va quindi combattuto in ogni modo. Anche in provincia di Firenze, nelle ultime settimane le Forze dell’Ordine hanno compiuto operazioni brillanti, che hanno portato a numerosi arresti. E questi 100 parlamentari che fanno? Anzichè fare proposte di prevenzione e repressione e contrasto al traffico di stupefacenti, non trovano niente di meglio da fare che proporre la liberalizzazione della cannabis? PURA FOLLIA.

Auspichiamo quindi – concludono Mazzetti e Giannelli che almeno da questo punto di vista il Premier Conte si mostri persona di buonsenso, che non consenta la discussione, negli Stati Generali, di questa assurda proposta; più in generale, inoltre, speriamo che il Parlamento si mostri insensibile a fughe in avanti come questa, in un contesto nel quale occorre invece dare un segnale nella direzione contraria, di contrasto allo spaccio delle droghe, di aiuto alle Famiglie, di sostegno alle Forze dell’ordine.

Erica Mazzetti, Parlamentare di Forza Italia

Giampaolo Giannelli Vice Coordinatore Provinciale Forza Italia Firenze