Caso Procure, Fabrizio Cicchitto (ReL): Adesso manca solo far passare Palamara per matto

AgenPress. “Adesso per chiudere il cerchio e omettere la verità manca solo far passare Palamara per matto. La verità e’ che il trojan e’ stato messo per boicottare la scelta di Viola a procuratore capo di Roma e non per scoprire episodi di corruzione mia esistiti di Palamara.

Chi ha usato il trojan ha fatto ricorso alla bomba atomica per colpire un obiettivo molto delimitato e cosi ha distrutto una intera citta’ vale a dire l’intero Csm e le fiamme si stanno spargendo per tutta l’anm.”

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).