Il M5S perde altri due pezzi, Ermellino passa al Gruppo Misto e Riccardi alla Lega

Agenpress – Il M5S perde pezzi, altri due parlamentari: una alla Camera e una al Senato. Si tratta della deputata tarantina Alessandra Ermellino e della senatrice milanese Alessandra Riccardi.

La deputata Ermellino ha annunciato questa mattina il passaggio al Gruppo Misto di Montecitorio spiegando le ragioni del suo addio: “Non vado via dal Movimento 5 Stelle ma dalle persone che si sono impossessate di un progetto tradendo le speranze di 11 milioni di cittadini”.

Per quanto riguarda la senatrice Riccardi, è ufficiale il suo passaggio alla Lega; lo annuncia Matteo Salvini, dichiarando: “Porte aperte a donne e uomini perbene e capaci. Sono felice e orgoglioso che bussino alla Lega da tutti gli schieramenti politici, da Nord a Sud, confermando la nostra crescita: siamo seri, credibili e pronti per vincere le prossime elezioni. A livello locale e nazionale”.

“Sono arrivata a questa scelta dopo averci riflettuto a lungo, non è stato semplice ma era diventato impossibile portare avanti idee e progetti per i quali avevo deciso di far parte del Movimento 5 Stelle. Il mio disagio in particolare – spiega – è cresciuto negli ultimi mesi ed è legato al fatto che non si sia realizzato, neppure in minima parte, quel confronto parlamentare anche con l’opposizione per riforme importanti e ancora più necessarie in un periodo difficile come questo».

“La senatrice Riccardi è solo l’ultima parlamentare ad aver scelto la Lega: prima di lei, hanno lasciato i 5 Stelle per abbracciare Salvini i senatori Stefano Lucidi, Ugo Grassi,Francesco Urraro. Ingressi anche da Forza Italia, come la senatrice Erika Testor (eletta in Trentino Alto Adige) e il deputato siciliano Nino Minardo”, sottolineano dalla Lega, annunciando nuovi arrivi anche in alcune Regioni, come la Campania con i consiglieri regionali Gianpiero Zinzi e Severino Nappi e la Puglia dove “nelle prossime ore annunceranno l’ingresso altri amministratori locali nel Centrosud, fra cui diversi sindaci del Lazio e amministratori di Puglia e Campania”.