Fase 3, Fapi: “Pmi in sofferenza, misure del Governo insufficienti”

AgenPress. “C’è una sofferenza diffusa tra le piccole e medie imprese, ma dobbiamo resistere e rilanciare la nostra missione che è: produzione e lavoro”. Lo ha detto il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, intervenendo ad Avellino ad un incontro organizzato dai piccoli imprenditori.

“Quello che abbiamo vissuto nelle scorse settimane con l’emergenza coronavirus, – ha detto il presidente della Fapi – è stato qualcosa di imprevedibile e che stiamo superando grazie alla nostra tenacia di confrontarci con le situazioni più difficili”.

“Il Governo Conte ha tentato di dare una mano alle imprese, ma i provvedimenti messi in campo sono insufficienti rispetto alla porta della crisi economica che si è generata nel Paese. Dobbiamo resistere, tenendo alzate le saracinesche delle nostre imprese, – ha aggiunto Sciotto – e profondendo ogni sforzo possibile per ridare slancio alla crescita e all’occupazione. Proprio in questo momento, di grande difficoltà, deve emergere la forza ed il coraggio di noi imprenditori”, ha concluso Sciotto.