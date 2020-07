Made in Italy: Adinolfi (Lega), Ue blocchi nuovi dazi Usa e tuteli nostro export. Presentata interrogazione

AgenPress. “Ho presentato un’interrogazione alla Commissione per chiedere quali misure intenda adottare per scongiurare l’ipotesi di nuovi dazi sull’export di prodotti italiani sul territorio americano.

Il governo Usa potrebbe infatti decidere di introdurre nuovi dazi su diversi prodotti agroalimentari tra cui vino, spumante, pasta, olio d’oliva e formaggi. Come membro dell’intergruppo al Parlamento europeo per la tutela di vini e prodotti tipici farò di tutto perché l’Unione Europea si attivi per tutelare l’export agroalimentare italiano in America. Dazi che, se confermati, peserebbero sul nostro Paese per oltre 4 miliardi”.

Così Matteo Adinolfi, Eurodeputato della Lega, firmatario dell’interrogazione.