Meloni: “Loro chiusi nella loro villa, nel Palazzo, e noi, il popolo, in mezzo alla gente”

AgenPress. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, dal palco di Piazza del Popolo dichiara:

“Loro chiusi nella loro villa, nel Palazzo, e noi, il popolo, in mezzo alla gente, in Piazza e per questo facciamo paura“.

“Non permetteremo che le mascherine diventino un bavaglio Noi non abbiamo paura!”. Il Dl Rilancio? E’ “pieno di marchette” e rimette in moto solo l’attività “degli scafisti”.

“Conte ci invita e noi siamo sempre disponibili ma sia chiaro (…) se vuole che ci confrontiamo ci deve mandare un documento di cose concrete da discutere”.