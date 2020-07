L’ opinione di Roberto Napoletano. L’Europa ci chiede solo di spendere bene. I soldi che ci dà. Facciamolo

È un delitto non utilizzare i fondi disponibili per aprire i cantieri

Sarà necessario cambiare la macchina centrale e coinvolgere Regioni, Province, Comuni. Soprattutto i sindaci-commissari. La regola deve essere il pragmatismo. Proviamo soluzioni diverse: nominiamo dove possibile i commissari, per il resto semplifichiamo. Bruxelles ci aiuta ma ci aspetta al varco. Il futuro degli italiani non può essere in mano ai politici burocrati e non possiamo permetterci di sprecare l’estate

AgenPress. Il rischio più grande che corre l’Italia è quello di non spendere ciò che abbiamo già in casa e perdere quello ci vogliono dare a fondo perduto o prestare a tassi di favore con le risorse del bilancio pubblico europeo. Servono un’idea di Paese condivisa per i prossimi dieci anni, concretezza nella scelta degli interventi e capacità di realizzarli nei tempi prestabiliti.

In Europa sono preoccupati per i problemi vecchi dell’Italia – già crescevamo poco prima del Coronavirus – e perché ora c’è il rischio che l’Italia riparta dopo gli altri. Questa non altre è la preoccupazione della cancelliera Merkel. Questa non altre è la preoccupazione dei falchi del Nord.

Questa è la verità con buona pace dei sovranisti italiani che non hanno mai capito nulla, ma ora hanno un muro davanti che nessuna balla può consentire di superare. C’è la massima disponibilità europea, ma anche la massima volontà di vedere un’Italia molto fattiva. Avete chiesto aiuto, è giusto, e siamo pronti a darvelo; non comprendiamo esitazioni e divisioni a prenderlo e a utilizzarlo.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/gli-editoriali/economia/2020/07/05/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-leuropa-ci-chiede-solo-di-spendere-bene-i-soldi-che-ci-da-facciamolo/