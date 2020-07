Ponte Morandi. Salvini, incapaci al potere. Toninelli, stai zitto, Pd revochi concessione

Agenpress – “Quindici chilometri di coda in A7, ennesima giornata da incubo per Genova e per tutta la Liguria, mentre Pd e 5 Stelle fanno i capricci e litigano su Autostrade, sulla gestione del nuovo ponte e tengono bloccata la Gronda. Incapaci al potere”.

Così il leader della Lega Matteo Salvini, al quale replica il senatore M5s Danilo Toninelli, ex ministro delle Infrastrutture al tempo del crollo del ponte.

“Salvini e la Lega sul ponte di Genova devono solo tacere. Nel Conte 1 si sono opposti alla revoca quando avrebbero potuto votarla col M5S. Hanno sempre frenato e messo i bastoni tra le ruote. Ora il Pd non faccia come Salvini e ci permetta di togliere ai Benetton le nostre autostrade”.