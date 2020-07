AgenPress. Conte pensa di prorogare lo stato di emergenza? A oggi non mi sembra che ci siano i presupposti per prorogarla fino alla fine dell’anno.

Il presidente del Consiglio non può però pensare di continuare a prendere da solo decisioni per tutta la Nazione a colpi di DPCM. Una decisione così importante che incide sulla vita degli italiani, deve essere discussa in Parlamento.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.