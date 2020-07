Egitto, Brignone-Civati (Possibile): Rinnovata detenzione Zaki, basta subalternità ad al-Sisi

AgenPress. “Patrick Zaki sarà detenuto per altri 45 giorni. La notizia, arrivata dall’Egitto, purtroppo non sorprende. Ma questo non modifica il nostro giudizio: si tratta di un’ingiustizia incommentabile. Patrick è privato della propria libertà senza alcuna motivazione. Oggi più di ieri, va rinnovato l’invito alle Istituzioni affinché si mobilitino per la sua liberazione.

In particolare, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non siano subalterni, ancora una volta, al regime di al-Sisi”. Lo dichiarano Beatrice Brignone e Giuseppe Civati, rispettivamente segretaria e fondatore di Possibile.

“Il silenzio totale – aggiungono Brignone e Civati – non sta funzionando. Anzi pare utile solo a non porre più l’attenzione su un fatto gravissimo. Bisogna cambiare comportamento, specie se pensiamo a quanto accaduto a Giulio Regeni. Per questo ribadiamo: la vicenda di Patrick Zaki non può finire così, in questa indifferenza generale. E del nostro Paese in particolare”.