Amnesty International: in Arabia Saudita una terrificante escalation di condanne a morte

AgenPress. L’organizzazione non governativa Amnesty International, secondo un rapporto pubblicato oggi, rileva che in Arabia Saudita si sta verificando una “terrificante escalation” di esecuzioni, anche di stranieri condannati a morte per reati legati al traffico e all’uso di droga.

Tra gennaio 2014 e giugno 2025, sono state giustiziate 1.816 persone. Quasi una su tre è stata condannata a morte per reati legati alla droga, e il 75% di loro era cittadino straniero, secondo l’organizzazione per i diritti umani.

“Stiamo assistendo a una tendenza davvero orribile, con stranieri giustiziati a un ritmo incredibile per crimini che non avrebbero mai dovuto essere puniti con la morte. Questo rapporto denuncia la cupa e letale realtà che si cela dietro l’immagine progressista che le autorità di tutto il mondo cercano di proiettare”, ha dichiarato Christine Becquerel, vicedirettrice di Amnesty International per il Medio Oriente e il Nord Africa.

La maggior parte degli stranieri giustiziati nell’ultimo decennio erano cittadini di Pakistan (155), Siria (66) e Giordania (50), tra gli altri, riporta l’ONG, sottolineando che decine di altri stranieri corrono il rischio immediato di essere uccisi.

Amnesty International sottolinea che il 2024 ha visto il numero più alto di esecuzioni registrato in Arabia Saudita da oltre trent’anni: 345. Nello stesso anno, il Paese è stato uno dei soli quattro al mondo ad aver eseguito condanne a morte per reati legati al traffico di droga.

Il regno è stato ripetutamente criticato dalle ONG, che sottolineano come sia tra i paesi che effettuano il maggior numero di esecuzioni al mondo, nonostante le promesse fatte da Riad di limitare l’applicazione della pena di morte ai casi più efferati.