Macellazione illegale in un centro di accoglienza. Pecora fatta a pezzi a colpi di mannaia

AgenPress – Gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Gianni Serra sono intervenuti in seguito a una segnalazione, hanno sorpresi i migranti mentre – armati di mannaia – tagliavano a pezzi una pecora dopo aver già eliminato testa e zampe e averle bruciate. Due uomini di nazionalità nigeriana di 32 e 25 anni, ospiti di un centro di accoglienza temporanea di Sassari, sono stati denunciati per macellazione illegale.

I due, che non hanno opposto resistenza né hanno cercato di giustificarsi in alcun modo, rischiano da sei mesi a un anno di arresto o un’ammenda fino a 150mila euro.

Gli uomini hanno sequestrato la carcassa dell’animale e l’hanno consegnata all’Istituto Zooprofilattico della Sardegna, che dovrà risalire al proprietario attraverso la lettura del microchip sottocutaneo per capire se sia stato rubato. Sequestrati anche la grossa mannaia e alcuni coltelli usati per la macellazione non autorizzata.