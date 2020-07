Recovery fund. Tajani (FI). Inaccettabile taglio a 750 mld. Mes. Italia deve chiederlo

AgenPress – “Per quanto riguarda il Recovery Fund io credo che non si possa accettare un taglio della proposta fatta dalla Commissione europea e riproposta dal Presidente del Consiglio europeo Michel, 750 miliardi divisi tra investimenti e prestiti”.

Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia ed ex presidente del Parlamento europeo, a Firenze per una iniziativa elettorale per le Regionali. “Naturalmente dovremmo anche cercare di impedire che ci sia un controllo con diritto di veto da parte del Consiglio sull’utilizzo e sulla concessione del Recovery Fund: meglio il controllo da parte della Commissione europea”.

Quelli del Recovery Fund “sono fondi indispensabili – ha affermato Tajani – che l’Europa deve dare a Paesi che sono stati vittime del Coronavirus senza avere alcuna responsabilità, quindi situazione completamente diversa da quella che riguardava la Grecia i paesi del Sud quando ci fu la crisi legata a Lehman Brothers”.

Per quanto riguarda il Mes, ha aggiunto l’ex presidente dell’Europarlamento, “l’Italia secondo me deve chiedere i fondi del Mes, sono 37 miliardi per attività legate alla sanità, direttamente o indirettamente. Dovremo porci anche il problema delle riaperture delle scuole, per permettere ai ragazzi di poter frequentare regolarmente i corsi senza avere rischi per la salute. In più ci sono tutte le iniziative che bisogna fare per impedire che ci sia una diffusione nuova del Coronavirus, a causa di persone che possono venire da paesi extraeuropei”.