Danimarca. Riprende il massacro per “divertimento” delle balene pilota, anche incinte

AgenPress – Nonostante una – Nonostante una #pandemia globale, gli abitanti delle Isole Farøe assetati di sangue continuano a dare la caccia ai #globicefali , conosciuti anche come “balene pilota”.

Questi innocenti e meravigliosi #cetacei sono pacifici ed innocui per l’uomo, mentre l’uomo è il loro peggior nemico.

I danesi spingono intere famiglie di globicefali verso riva, dove l’acqua è più bassa, per far fuori ogni singolo esemplare con coltelli, arpioni e lame affilate, divertendosi ad uccidere anche femmine in avanzato stato di gravidanza.

Questa orribile pratica, chiamata Grindadrap, vede coinvolti anche i bambini che partecipano alla mattanza insieme ai genitori e da questi imparano la brutale tradizione che si tramanda di generazione in generazione.

La prima #grindadrap di quest’anno è avvenuta pochi giorni fa a Hvalba e ha fatto circa 300 vittime fra globicefali e #delfini

Il mondo è sull’orlo del collasso ecologico, il futuro è incerto a causa dell’inquinamento e del cambiamento climatico, ma la pazzia dell’umanità aumenta sempre più.

La furia dell’uomo sugli Animali indifesi è diventata incontrollabile, vengono ancora accettate tradizioni barbare e anzi tutelate, mentre le istituzioni se ne fregano.

Ricordiamo che chiunque cerchi di fermare la Grindadrap viene immediatamente arrestato: in questo mondo malato, chi cerca di fare del bene è visto come un criminale, mentre chi uccide senza pietà e senza alcun motivo, ma solo per divertimento, è protetto e accettato.