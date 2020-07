Castelli e Azzolina? Salvini: “sono incapaci, altrove sarebbero già state licenziate in tronco”

AgenPress – “C’è un ministro che a fine luglio non ha ancora spiegato agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie come, quanto, per quante ore e per quanti giorni riapre la scuola e c’è un viceministro indegno che dice ai ristoratori e ai baristi in difficoltà che non sono più capaci di fare il loro lavoro e di cambiare mestiere. In qualsiasi Paese europeo a queste due signore, non in quanto donne, ma in quanto incapaci, sarebbero già state licenziate in tronco”.

Così il leader della Lega Matteo Salvini ha replicato ai 5 Stelle che lo accusano di attaccare il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e il vice-ministro dell’Economia Laura Castelli per distogliere l’attenzione sull’indagine che coinvolge tre commercialisti ritenuti vicini al suo partito.

“Così come in qualsiasi azienda privata, se fossero ai livelli di vertice, sarebbero state licenziate. Se poi i 5 Stelle vedono i complotti anche dietro la loro incapacità, mi spiace per loro”.