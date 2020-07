Clima. Con riscaldamento climatico orsi polari a rischio estinzione entro il 2100

AgenPress – Se il riscaldamento climatico continuerà senza sosta gli orsi polari saranno quasi estinti entro la fine del secondo. Lo riporta il New York Times citando uno studio pubblicato sul magazine Nature Climate Change.

Gli scienziati hanno previsto che molti orsi polari potrebbero morire già attorno al 2040 e estinguersi completamente nel 2100.

Secondo uno studio pubblicato su Nature climate change, l’effetto serra genererà un innalzamento delle temperature globali che sarà la causa di insufficienza riproduttiva e difficoltà nel reperire cibo. L’ultimo baluardo in cui gli orsi potrebbero riuscire a resistere fino alla fine del secolo sarà nelle isole della Regina Elisabetta, nell’arcipelago artico canadese.

La popolazione stimata degli orsi polari è di circa 26 mila esemplari. “Anche se mitighiamo le emissioni, vedremo ancora alcune sottopopolazioni estinguersi prima della fine del secolo – ha detto Peter Molnar, ricercatore a capo dello studio -. Ma avremmo sostanzialmente più popolazioni persistenti entro la fine del secolo, anche con una riproduzione ridotta, rispetto a uno scenario di emissioni come al solito”.

Nel caso in cui le emissioni continuassero ai livelli ‘business as usual’ “ci sono poche chance” per gli orsi polari se non nella regione più’ a nord dell’Artico, afferma Peter Molnar. Anche se gli orsi polari possono digiunare per un periodo prolungato si arriverà’ a un “punto in cui finiranno la loro energia. Non solo dovranno digiunare più a lungo e dovranno accumulare più’ energia per farlo, ma avranno maggiori difficoltà ad accumulare l’energia” necessaria per superare i lunghi lassi temporali senza cibo.