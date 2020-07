Fase 3, Antonio Martino (FI): Servono garanzie per approvare lo scostamento di bilancio

AgenPress. “Lo scostamento di bilancio necessita di garanzie per essere votato, anche perché abbiamo già messo 80 miliardi in mano a questa maggioranza e non sono stati in grado di utilizzarli come avrebbero dovuto.

Servono sostegni concreti, il lockdown è stato devastante in settori come il turismo, e necessitano di finanziamenti a fondo perduto per riprendersi dalla crisi lasciata dal Covid, le tasse altro tema molto delicato, bisogna rinviarle a fine anno e permettere rateizzazioni più lunghe. C’è molto da aggiustare, non possiamo gridare vittoria, perché è solo il punto d’inizio, non il punto di arrivo.”

Lo dichiara l’On. Antonio Martino (Forza Italia).