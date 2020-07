Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Giuste le parole del governatore Musumeci”

AgenPress. “In relazione all’ elevato numero di migranti sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa e altre parti della Regione, il Governatore Musumeci ha dichiarato che ” La Sicilia non è una colonia”. Ha pienamente ragione, la Sicilia come detto precedentemente, merita attenzione e rispetto da parte del Governo centrale.

La carità cristiana verso i migranti non deve entrare in contrasto con le esigenze e la vita reale degli abitanti la cui pazienza è sottoposta a prove che hanno ogni limite di tollerabilità. Si eviti che tutto questo possa portare a gesti sconsiderati”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.