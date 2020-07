L’universo ha 12,5 mld di anni, uno in meno di quanto si pensasse

AgenPress – Pubblicato sull’Astronomical Journal, il risultato si deve ai fisici guidati da James Schombert, dell’Università dell’Oregon. Finora i metodi usati per calcolare l’età dell’universo si sono basati sulla costante di Hubble, che stima il tasso di espansione dell’universo, e sulle osservazioni dell’eco del Big Bang, ossia la radiazione cosmica di fondo. Tuttavia, rileva Schombert, questi metodi raggiungono conclusioni diverse.

L’universo, osserva Schombert, è governato da una serie di schemi matematici espressi in equazioni. La nuova stima arriva dai calcoli basati sul movimento di 50 galassie.

Il nuovo approccio, rileva l’esperto, spiega in modo più accurato i movimenti delle galassie e trasforma questi dati in equazioni che poi vengono usate per calcolare l’età dell’universo.

I metodi basati sulla costante di Hubble stimano un’età dell’universo compresa tra 12 e 14,5 miliardi di anni, mentre i calcoli tratti dalla radiazione cosmica di fondo osservata della sonda Il Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), stimano un’età di 13,77 miliardi di anni. Il nuovo metodo proposto dai ricercatori mette in relazione la distanza fra le galassie.