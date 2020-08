Coronavirus. In aumento i contagi, 190. 5 i decessi. 41 in terapia intensiva

AgenPress – Secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati 190 nuovi casi (contro i 159 di ieri), per un totale di 248.419. Le persone decedute per il Covid-19 sono 5, in calo rispetto alle 12 registrate nella giornata di lunedì. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale quindi a 35.171.

Sono solo tre le regioni senza nuovi casi: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Gli attualmente positivi sono 12.482, 8 in più rispetto a ieri.

Rimane stabile a 41 il dato dei malati ricoverati in terapia intensiva, con dieci regioni che non hanno pazienti nelle rianimazioni. In aumento invece il numero dei pazienti ricoverati con sintomi: sono 761, +27 rispetto al bollettino di ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 11.680 persone, 19 meno di ieri. I guariti o dimessi sono complessivamente 200.766, 177 più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 43.788 tamponi, quasi 20mila più di ieri.