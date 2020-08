Libano, Bergamini: “Rischio bomba sociale per Medio Oriente, Ue intervenga”

AgenPress. “Quale che sia stata la causa dell’esplosione avvenuta a Beirut, l’Europa dovrà essere presente per soccorrere, aiutare a ricostruire e rafforzare il tessuto sociale di un Paese chiave in una regione strategica e che oggi affronta una crisi sociale senza precedenti, con gravi rischi per la sicurezza dei propri cittadini e per l’equilibrio geopolitico dell’intero Medio Oriente.

L’Ue attivi il meccanismo di aiuto umanitario sul territorio libanese e assista la gestione di questa crisi. L’inferno di ieri non apra la strada all’inferno sociale e politico di domani”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.