Radicali Italiani: 4-5-6 settembre Mobilitazione straordinaria in numerose piazze italiane per dire NO al taglio dei parlamentari

AgenPress. Il 20 e 21 settembre si voterà il Referendum per il taglio dei parlamentari: una riforma che riduce drasticamente il numero degli eletti, diminuendolo di circa un terzo.

Ogni parlamentare passerà da rappresentare 96.000 elettori a oltre 150.000, con conseguenze disastrose per il funzionamento delle due camere. Tutto ciò in cambio di “un cappuccino” all’anno.

Per questo il fine settimana del 4-5-6 settembre lanciamo in tutta Italia una mobilitazione straordinaria per il No al taglio dei Parlamentari. Invitiamo a unirsi a noi tutti coloro che sono convinti – come noi Radicali – che la democrazia valga più di un cappuccino.