La storia del cane dalmata amputato in un mattatoio cinese fino ad essere ucciso

AgenPress – Le sue zampe anteriori sono state amputate in un mattatoio cinese. Ma questo cane dalmata è stato salvato prima che fosse troppo tardi: il suo destino era diventare carne per un ristorante. E anche se la vendita delle sue parti del corpo era già iniziata, una associazione è riuscita a liberarla.

Aveva appena otto settimane di vita quando Emma Roo è stata amputata: era il 2017 e si trovava in un macello di Xi’An, in Cina, noto per eseguire queste pratiche senza anestesia, perché «l’adrenalina prodotta dal corpo rende la carne più tenera». Anche le sue orecchie sono state rasate via, proprio come la punta della sua coda, forse come ingredienti per fare il brodo.

Erano strazianti le condizioni in cui si trovava quando è stata salvata. Il suo corpo non era stato venduto interamente per un difetto a una zampa posteriore. Ma la sua rinascita era ancora lontana. Emma Roo è stata portata in un rifugio di Pechino, da cui è stata adottata. Ma dopo due anni è stata abbandonata in una clinica veterinaria, forse perché le sue condizioni erano «troppo difficili» da gestire.

La sua tristissima storia è arrivata sino alla Dalmatian Rescue, organizzazione senza fini di lucro della Florida, che è riuscita a portarla negli Stati Uniti, dove è stata adottata da Misha Rackcliff Hunt, 27enne di Charleston. Era lo scorso gennaio e ora Emma Roo non potrebbe essere più felice.

«Emma è rimasta profondamente segnata dalle torture che ha subito. Ha paura di rumori forti e metallici come phon, aspirapolvere e tosaerba, probabilmente perché gli ricordano le motoseghe e degli arnesi usati nel mattatoio». Ma nonostante questo è tornata ad essere un cane felice: ha tutte le attenzioni e cure di cui ha bisogno, ha ottenuto una sedie a rotelle e delle protesi con cui tornare a correre, oltre a una adeguata terapia riabilitativa, fatta di massaggi e ginnastica quotidiana.

«Prima di incontrarla avevo paura che potesse risultare fredda, a causa di tutto quello che aveva subito. E invece è subito venuta a cingersi fra le mie braccia. E’ come se avesse capito di aver trovato finalmente un porto sicuro». All’inizio non è stato semplice. Non riusciva a stare da sola, era molto insicura. Ma ora ha scoperto cosa vuol dire essere un cane amato, e queste foto lo dimostrano appieno.

Fonte: laogai