Bonus 600 euro. Crimi, parlamentari M5s autorizzino l’Inps a fare i nomi dei parlamentari

AgenPress – “L’Italia sta attraversando uno dei momenti più drammatici della sua storia. Sono tanti i cittadini che si ritrovano a vivere situazioni di grande difficoltà e di incertezza verso il futuro. In un contesto di tale sofferenza, scoprire che 5 deputati hanno richiesto il bonus Inps da 600 euro destinato a lavoratori autonomi e partite Iva, è a maggior ragione odioso e insopportabile”.

Così Vito Crimi, capo politico del M5s. “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus, chiederò a tutti i nostri parlamentari di sottoscrivere una dichiarazione per autorizzare l’Inps a fornire i dati di chi ha usufruito del bonus. Un fatto cosi grave non può passare senza conseguenze. Spero che tutti i partiti si muovano nella stessa direzione, lo dobbiamo a chi sta soffrendo le dure conseguenze di questa pandemia”.

“Mi auguro che queste persone escano volontariamente allo scoperto e che restituiscano il bonus, nel caso ne abbiano usufruito. La maggioranza e il Governo stanno dimostrando con grande impegno e dedizione che le istituzioni sono al fianco dei cittadini e sanno prendersi cura del Paese. Stiamo facendo un grande sforzo per ridare dignità alla politica, per riavvicinarla ai cittadini e per restituirle quella credibilità che anni di negligenze, irresponsabilità e disaffezione avevano ridotto ai minimi termini”.

Giorno dopo giorno, passo dopo passo, con fatica ci stiamo riuscendo. Non possiamo permettere che questi comportamenti disonorevoli vanifichino tutto il nostro lavoro. Chi ha compiuto questo gesto ha il dovere di palesarsi e di assumersi le proprie responsabilità davanti agli italiani”.