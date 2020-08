Cina. La spiaggia “cremisi”, fatta non di sabbia ma di alghe, meta di turisti

AgenPress – Ogni autunno, i visitatori affollano il molo di Red Beach Wetland a Panjin City, nella provincia settentrionale del Liaoning, per ammirare l’insolita spiaggia cremisi sulla costa più settentrionale della Cina .

Tuttavia, questa “spiaggia” non è composta da sabbia. Le tonalità drammatiche sono causate dalla fioritura delle alghe che crescono sulla massiccia pianura fangosa della zona umida.

Soprannominata “la costa per il tempo libero più romantica della Cina” dai media locali, la piana fangosa di 6.667 ettari all’interno del Red Beach National Scenic Corridor è elencata come punto panoramico nazionale.

Il seepweed di Panjin, che ricopre la zona umida, inizia a germogliare in primavera e fiorisce in rosso già a luglio. La tonalità rossa diventa più vibrante in prossimità dell’autunno e dei picchi in settembre e ottobre, trasformando la distesa fangosa costiera in un tappeto cremisi.

Secondo il Comitato Amministrativo del Red Beach Wetland Resort, l’area attira più di 2 milioni di turisti ogni anno.

Un tortuoso sentiero di legno è stato costruito sulla piana fangosa, consentendo ai visitatori di attraversare la spiaggia rossa.

Esistono circa 100 varietà di seepweed, che cresce nelle zone umide di marea, in tutto il mondo. Ma queste piante – chiamate anche Suaeda – sono raramente rosse. Il seepweed che cresce a Panjin è una specie unica.