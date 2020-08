Hong Kong. Jimmy Lai, editore pro-democrazia, invita i suoi giornalisti a “combattere”

AgenPress – Jimmy Lai, il magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong, ha sollecitato i suoi giornalisti a “combattere” nella visita fatta alla newsroom dell’Apple Daily, il tabloid da lui fondato e in prima linea a sostegno delle proteste.

All’indomani del rilascio su cauzione dopo l’arresto di lunedì in scia alle violazioni della nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino, Lai ha scandito un “combattiamo, combattiamo”, nelle immagini trasmesse in diretta su Facebook. “Abbiamo il sostegno del popolo di Hong Kong. Non possiamo deluderlo”.