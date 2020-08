Udine. Due cani e un gatto chiusi in bagno per giorni. Salvati dalle guardie zoofile Oipa

AgenPress – Tre animali chiusi in un bagno per giorni : interviene l’Oipa di udine e scatta il sequestro delle guardie zoofile. A patire “imprigionati” senza poter uscire e in condizioni igieniche disastrose una Shar Pei di poco piu’ di un anno, una piccola meticcia di otto anni e una gattina tricolore di cinque anni. La detenzione dei tre animali e’ stata segnalata dai condomini allertati dal nauseabondo odore e dal persistente abbaiare che proveniva dall’appartamento.

Le guardie Oipa, accertato il continuo isolamento degli animali, si sono rivolte alla Procura della Repubblica, che ha immediatamente emesso un decreto di perquisizione autorizzando gli agenti a entrare nell’abitazione per procedere al sequestro delle bestiole. Ai proprietari e’ stato contestato il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Tutti e tre sono stati ora affidati a una struttura sanitaria in attesa di trovare un’adeguata sistemazione.(nelcuore.org)