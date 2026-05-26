Assemblea di Confindustria 2026. Meloni: “Dobbiamo formare i nostri giovani, dobbiamo dare loro le giuste motivazioni”

AgenPress. Vogliamo continuare a investire sul capitale privato più prezioso che abbiamo, che è quello umano. Dobbiamo formare i nostri giovani anche sull’intelligenza artificiale. Sono d’accordo anche su questo. Direi che il Ministro Valditara, che pure saluto e ringrazio, sarà disponibilissimo anche su questo a portare avanti un dialogo. Dobbiamo formare i nostri giovani, dobbiamo dare loro le giuste motivazioni che sono chiaramente anche di carattere economico per restare a costruire il loro futuro qui e non pensare che altrove troveranno condizioni migliori di quelle che noi siamo in grado di offrire, partendo ovviamente dai fondamentali che sono il diritto alla casa e il diritto a un salario giusto. Due priorità sulle quali noi abbiamo lavorato insieme parecchio in questi mesi, unendo gli sforzi.

Con il Piano Casa abbiamo costruito un meccanismo che consentirà di rendere disponibili oltre 100 mila alloggi in 10 anni, per aiutare lavoratori e insegnanti, giovani coppie e famiglie monoreddito che, soprattutto nelle grandi città, fanno sempre più fatica a pagare un mutuo, un affitto. Un meccanismo innovativo frutto del dialogo della collaborazione con le migliori idee che vengono dal mondo produttivo che genererà un moltiplicatore positivo sul prodotto interno lordo e sulla domanda interna. Un modello che vogliamo estendere il più possibile per valorizzare l’iniziativa economica sana e responsabile in un quadro di regole chiare e tempi certi.

Col Decreto lavoro invece abbiamo rimesso al centro la contrattazione di qualità perché è lì che si tutelano davvero i diritti dei lavoratori settore per settore, attuando per la prima volta un principio che per decenni è rimasto sulla carta. E cioè che solo chi applica il salario giusto, ovvero il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative, può accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni.

E penso che tutto questo dimostri come insieme abbiamo tracciato una strada nuova di collaborazione e di confronto, sempre guardando al merito delle questioni per il bene dei cittadini, delle famiglie, delle imprese di questa Nazione.