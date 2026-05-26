Mojtaba Khamenei: “Gli Stati Uniti non avranno più un rifugio sicuro in Medio Oriente”

AgenPress . Il leader supremo iraniano Ayatollah Mojtaba Khamenei ha affermato in un messaggio su Telegram che gli Stati Uniti “non avranno più un rifugio sicuro” in Medio Oriente.

“Quel che è certo a questo proposito è che le lancette del tempo non torneranno indietro e le nazioni e le terre della regione non serviranno più da scudi per le basi statunitensi”, ha scritto Khamenei in un messaggio per il pellegrinaggio dell’Hajj del 2026.