Mojtaba Khamenei: “Gli Stati Uniti non avranno più un rifugio sicuro in Medio Oriente”

AgenPress. Il leader supremo iraniano Ayatollah Mojtaba Khamenei ha affermato in un messaggio su Telegram che gli Stati Uniti “non avranno più un rifugio sicuro” in Medio Oriente.
“Quel che è certo a questo proposito è che le lancette del tempo non torneranno indietro e le nazioni e le terre della regione non serviranno più da scudi per le basi statunitensi”, ha scritto Khamenei in un messaggio per il pellegrinaggio dell’Hajj del 2026.
“Gli Stati Uniti non solo non avranno più un rifugio sicuro per le loro malefatte e per stabilire basi militari nella regione, ma giorno dopo giorno si allontanano sempre più dal loro status precedente”, ha aggiunto Khamenei.
Queste dichiarazioni di sfida giungono mentre Stati Uniti e Iran stanno lavorando per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra.
Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che l’Iran “non lascerà impunito alcun atto di aggressione” in seguito agli attacchi statunitensi.