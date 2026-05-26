Assemblea di Confindustria 2026. Meloni: “Noi chiediamo che l’Europa faccia meno e lo faccia meglio”

AgenPress. Oggi come ieri – perché noi dobbiamo imparare dagli errori del passato -, chi come voi, chi come me, pone con forza la necessità di un cambio di passo da parte dell’Europa, non lo fa per distruggere, lo fa per costruire. Non lo fa perché è il cavallo di Troia di qualche oscuro potere o interesse, lo fa perché ha a cuore la propria civiltà e la sua capacità di incidere nel futuro.

Allora non bisogna avere paura di dire le cose come stanno. Noi chiediamo che l’Europa faccia meno e lo faccia meglio, chiediamo l’applicazione del principio di sussidiarietà, che significa che l’Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate, e velocità nelle decisioni. Perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se, cioè, sei tra coloro che orientano le scelte o sei tra coloro che le subiscono.

Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali noi se siamo i primi a frenarle, con meccanismi burocratici infernali e il peso soffocante di oneri amministrativi e regolamenti. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra, per spingere la forza propulsiva della produzione e non per frenarla, finendo, peraltro come è accaduto in questi anni, per favorire produzioni che vengono dall’estero. Quindi io d’accordo – partiamo da qui – sul fatto che i pacchetti Omnibus attualmente in lavorazione non sono sufficienti, che bisogna fare molto di più per disboscare la giungla normativa che, in questi decenni, si è stratificata, quasi che fosse rivolta solo a soddisfare l’appetito della macchina amministrativa europea.