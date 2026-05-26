Assemblea di Confindustria 2026. Meloni: “Solo se rendiamo più veloci i processi amministrativi, possiamo rilanciare gli investimenti”

AgenPress. Quello che noi abbiamo visto accadere e vediamo accadere su diversi dossier — penso al regolamento sugli imballaggi, penso ad alcuni obiettivi climatici — non è accettabile. Le sintesi che la politica raggiunge, anche all’esito di confronti che – come sapete e io lo so ancora meglio perché li vivo – sono lunghi e complessi, devono poi essere rispettate e attuate conseguentemente, non rimesse in discussione, o addirittura ribaltate, da interpretazioni che io a volte considero surreali, che però ci ammantate come interpretazioni tecniche, da persone che non devono rendere conto a nessuno delle proprie decisioni, e che forse anche per questo hanno finito per perdere ogni contatto con la realtà.

Ve lo dico perché vi assicuro che l’Italia intende tenere il punto su questo tema. Perché anche da qui si testa il cambio di passo, politico e strategico, dell’Europa. Solo se noi semplifichiamo e rendiamo più veloci i processi amministrativi, possiamo rilanciare gli investimenti e aumentare le occasioni di crescita. Soprattutto, solo se diciamo a chiare lettere che la regola è la libertà: tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore già tutelato deve essere consentito, senza condizioni, senza condizionamenti, senza lacci, senza lacciuoli, senza gabbie che hanno come unica conseguenza quella di soffocare l’iniziativa economica.

È, del resto, il metodo che cerchiamo di seguire anche sul piano nazionale, soprattutto grazie ai preziosi suggerimenti che arrivano dalla Confindustria e dalle altre categorie produttive, come nel caso delle semplificazioni previste nell’ultimo Decreto PNRR, del corposo pacchetto a costo zero e delle proposte che riguardano i Contratti di Sviluppo, sulle quali state lavorando con il Ministro Urso, che saluto e ringrazio.