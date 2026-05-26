L’esercito israeliano colpisce oltre 100 obiettivi di Hezbollah

AgenPress . Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver colpito più di 100 obiettivi in ​​Libano appartenenti al gruppo terroristico Hezbollah.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno affermato che un deposito di armi di Hezbollah è stato uno dei diversi obiettivi colpiti nella valle della Beqaa durante l’ondata di attacchi notturni.

“Nel Libano meridionale sono stati colpiti oltre 90 depositi di armi, centri di comando, posti di osservazione e infrastrutture utilizzati dai terroristi di Hezbollah per sferrare attacchi contro i soldati delle Forze di Difesa Israeliane e i civili israeliani”, si legge nel comunicato.