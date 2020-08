Cina. Cai Xia espulsa dal Partito comunista accusa Xi Jinping: “è nemico del mondo”

AgenPress – Cai Xia, ex professoressa della Central Party School, espulsa dal Partito Comunista Cinese, ha accusato il presidente cinese Xi Jinping di avere un “potere incontrollato”, di aver reso la Cina “il nemico del mondo” e di aver portato alla crisi della pandemia del Covid-19, di cui dovrebbe farsi carico delle relative responsabilità. Lo ha accusato, inoltre, di “uccidere un paese”.

Nella sua prima intervista con i media in lingua inglese dopo la sua espulsione, Cai ha detto al Guardian che è “felice di essere espulsa”. “Sotto il regime di Xi, il partito comunista cinese non è una forza di progresso per la Cina . In effetti, è un ostacolo al progresso della Cina “, ha detto. “Credo di non essere l’unico, Più persone vorrebbero ritirarsi o lasciare questo partito “, ha detto. “Avevo intenzione di lasciare la festa anni fa, quando non c’era più spazio per parlare e la mia voce era completamente bloccata.”

I commenti di qualcuno che un tempo faceva saldamente parte dell’establishment – molti dei leader cinesi come Mao Zedong, Hu Jintao e Xi erano a capo della Central Party School – sono notevoli e potenzialmente pericolosi per la leadership cinese. Cai è l’ultimo importante intellettuale pubblico ad essere punito per aver criticato Xi.

Cai inizialmente ha parlato con il Guardian a giugno dopo che la registrazione è stata pubblicata per la prima volta. In quell’occasione è andata oltre nella sua denuncia di Xi, accusandolo di aver reso la Cina “un nemico” del mondo, in commenti che si riverbereranno in tutto il partito e nel paese in cui tali critiche pubbliche all’interno dell’establishment del partito sono estremamente rare.

Martedì Cai, che inizialmente ha chiesto che la sua intervista di giugno non venisse pubblicata a causa delle minacce che lei e la sua famiglia hanno ricevuto, ha detto che ora era disposta a parlare. “Adesso ho molta più libertà. Il mio discorso è libero da ogni vincolo. Sono responsabile solo della mia coscienza e dei miei principi “, ha detto.

Ha detto, inoltre, che c’era una diffusa opposizione all’interno del partito, ma pochi hanno osato parlare, per paura di ritorsioni politiche sotto forma di disciplina interna del partito e accuse di corruzione. In questo ambiente, il “potere incontrollato” di Xi e il mantenimento di tutti i principali processi decisionali avevano portato a errori inevitabili come nella gestione dell’epidemia di Covid-19, secondo Cai.

Pechino ha accusato i funzionari locali della soppressione delle informazioni sull’epidemia di Wuhan. Funzionari sanitari cinesi hanno dichiarato il 20 gennaio che il virus era contagioso, settimane dopo la sua comparsa a dicembre. Ma un discorso pubblicato dalla rivista del partito Qiushi ha mostrato che Xi si è incontrato con il politburo e ha dato istruzioni sulla necessaria risposta al virus il 7 gennaio, quasi due settimane prima che il pubblico fosse avvertito.

“Se lo sapeva il 7 gennaio, perché ci è voluto fino al 20 gennaio per annunciare l’epidemia? In altre parole, il fatto che le persone gli nascondessero la notizia è il risultato del sistema ”, ha detto Cai. “Ma quando ha saputo la situazione il 7 gennaio, non l’ha resa pubblica né ha mobilitato risorse. Quindi non dovrebbe assumersi la responsabilità? “

Cai, che ha detto di voler lasciare il partito dal 2016 poiché lo spazio di discussione all’interno del partito si è ridotto drasticamente, ha anche incolpato Xi dei problemi internazionali del paese.

“Quando nessuno può opporsi a lui, significa che il suo potere è illimitato”, ha detto. “Ha reso il mondo un nemico. A casa, spetta a lui decidere tutte queste grandi questioni. In altre parole, che si tratti di una questione nazionale o internazionale, è molto difficile per gli altri limitarlo. È inevitabile che il suo giudizio e le sue decisioni siano sbagliati.

“È un circolo vizioso. Dopo aver preso una decisione sbagliata, il risultato non è buono. Ma quelli sotto hanno troppa paura di dirglielo e si continuano a prendere decisioni sbagliate finché la situazione non è fuori controllo. In questo circolo vizioso, non c’è modo di impedire al Paese di scivolare verso il disastro “.

Cai ha detto di ritenere che il malcontento all’interno del partito fosse diffuso, specialmente tra la sua generazione e tra i funzionari di alto livello che sono arrivati ​​attraverso il partito durante l’era delle riforme della Cina sotto Deng Xiaoping, e in seguito quando la Cina si è completamente integrata nell’economia globale dopo la sua entrata nell’Organizzazione mondiale del commercio nel 2001.

“Quelli all’interno del partito hanno vissuto gli ultimi 20, 30 anni e capiscono in quale direzione è giusto e quale è un vicolo cieco”, ha detto. “Facciamo parte di un gruppo di quadri che hanno iniziato i nostri incarichi dopo la riforma e l’apertura. Ecco perché dico che tutti sono molto chiari su ciò che sta accadendo “.