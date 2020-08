Mirabelli (PD): “Non ci saranno alleanze tra PD e M5S. Il MES si farà”

AgenPress. Franco Mirabelli, vicecapogruppo del Pd al Senato, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è Desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus per parlare del tema delle alleanze

Nessuna alleanza. “Un anno fa si fece una scelta di alleanza per garantire al Paese un Governo che non ci portasse fuori dall’Europa, che ci consentisse di evitare una deriva preoccupante, specialmente in relazione alla vicenda covid. Leggo in questi giorni di polemiche inutili e infondate. Non c’è una proposta di alleanza organica tra PD e M5S. I 5 Stelle hanno aperto alla disponibilità ad accordi su alcuni territori. Noi dobbiamo essere contenti di questa cosa. Dato che governiamo insieme dovremmo cercare di non essere avversari sui territori. Il nostro segretario da settimane sta ponendo una serie di questioni politiche prioritarie che servono per il Paese e per dare al Governo una stabilità”.

Crimi ha detto che l’alleanza non si farà. “Ha ragione, non c’è nessuna occasione. Nel Partito Democratico nessuno ha mai pensato o proposto un’alleanza organica con i 5 Stelle. Conte? Può darsi la voglia per dare più stabilità possibile alla sua maggioranza. Abbiamo imparato a lavorare insieme ma le differenze non si sono attenuate. Mi fa piacere che i 5 Stelle si rendono disponibili ad accordi sui territori? Si, mi fa piacere. Mi dispiace invece che non ci sia convergenza in Puglia e Marche. Il PD deve avanzare un progetto per il Paese”

Le regionali possono avere conseguenza sul Governo? “A questo non credo. Sono fiducioso sulle elezioni regionali. Non credo che il centrodestra abbia saputo dimostrare in questi mesi di avere a cuore l’interesse del Paese”.

Patto del centrodestra. “Noi stiamo governando. Abbiamo fatto scelte importanti e non abbiamo bisogno di firmare alcun patto. Dobbiamo sciogliere alcuni nodi come ad esempio sul MES: Io penso che alla fine arriverà. Ci vogliono i tempi ma credo di si”.