Santanchè (FDI): l’incoerenza dei grillini continua ad essere la colonna portante di questa Maggioranza

AgenPress. “Prima alleanza si, poi alleanza no, stamattina in un intervista sul Corriere della Sera, Vito Crimi parlando delle Regionali a caratteri cubitali dice “L’alleanza non si farà” in Puglia e Marche, ma c’è poco da stupirsi, la coerenza non fa parte del Movimento 5 Stelle, e c’è stato dimostrato più volte e qualsiasi occasione.

Mi sembra di capire che le loro alleanze variano in base ai consensi che sperano di avere da regione a regione, questo non è fare il bene del Paese, questo è cercare un escamotage per non perdere la poltrona, e rimanerci il più a lungo possibile. Gli italiani sono un popolo di persone molto intelligenti, ed ormai da tempo si sono accorti di come questa maggioranza non faccia altro che prenderli in giro, con le regionali, questo Governo avrà le risposte che si merita.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).