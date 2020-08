Alexei Navalny. Borrell (Ue), autorità russe avviino indagine trasparente su avvelenamento

AgenPress – “I responsabili devono essere portati davanti alla giustizia. L’Ue condanna fortemente quello che appare come un attentato alla vita di Alexei Navalny. E’ imperativo che le autorità russe avviino un’indagine indipendente e trasparente sull’avvelenamento di Navalny”, che “il popolo russo e la comunità internazionale chiedono” di chiarire.

Lo dice in un comunicato Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per la politica estera, “I primi test preliminari effettuati dall’ospedale Charité di Berlino indicano che l’oppositore russo sia stato avvelenato durante il suo soggiorno in Siberia”, aggiunge , ringraziando lo staff del Charité per le cure offerte a Navalny e augurandogli “una pronta e piena guarigione”.