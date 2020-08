Fase 3: Bergamini (FI), Conte-Pd non siano sordi di fronte a urlo Confindustria

AgenPress. “Le parole che il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha consegnato alla Stampa meritano una reazione dell’intera classe politica senza partigianerie di sorta. Come ha giustamente osservato Bonomi né il Piano Colao né gli Stati Generali hanno portato a nulla di concreto. Si fanno le leggi ma poi mancano più di 400 decreti attuativi e i bonus non funzionano affatto.

L’idea di scrivere, tutti insieme, un Grande Piano per l’Italia che impedisca alla crisi di degenerare in una strage occupazionale ed economica è una responsabilità da cui chi è al governo non può assolutamente esimersi. Il governo Conte-Pd non sia sordo di fronte all’urlo proveniente dal mondo dell’impresa”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.