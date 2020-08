ASTA: domani giornata mondiale del cane

AgenPress. “E allora quale migliore occasione – sostiene la presidente dell’Asta (Associazione per la Salute e la Tutela degli Animali) Susanna Celsi – per adottare un cane?

L’estate e le vacanze sono quasi terminate e questo è forse il periodo dell’anno migliore per scegliere la compagnia di un cane e dare una casa ai tanti animali abbandonati. Una decisione che possono liberamente prendere anche gli anziani che non devono privarsi dei benefici, sia fisici che psicologici, che la convivenza con un cane porta.

Ricordiamo che il progetto dell’asta ‘Dopo di me’ è nato proprio per dare sicurezze all’animale e all’anziano nel ‘dopo’, quando i due saranno costretti a separarsi e il proprietario non potrà più occuparsi del suo cane.

In questa giornata il nostro pensiero è tutto dedicato ad incoraggiare le nuove adozioni senza nessuna preclusione se, a desiderare un cane, è una persona anziana che potrà aderire da subito al progetto ‘Dopo di me‘ e non dovrà temere per il futuro del suo amico.”