Oms. Annuncio storico, l’Africa è polio-free. Presente solo in Pakistan e Afghanistan

AgenPress – L’Africa è ufficialmente libera dalla poliomielite, la malattia virale e infettiva che colpisce il sistema nervoso centrale e che negli ultimi 25 anni ha provocato migliaia di casi di paralisi e deformazioni tra i bambini del continente.

A scriverlo su Twitter è l’Oms Nigeria.”Oggi è una giornata storica per l’Africa. L’African Regional Certification Commission for Polio eradication (ARCC) è lieta di annunciare che l’Africa ha raggiunto i criteri per l’eradicazione della polio, con nessun caso riportato da 4 anni”, ha detto la presidente Rose Gana Fomban Leke. Quello della poliomielite è il secondo virus che viene eradicato dall’Africa, dopo il vaiolo 40 anni fa. Un risultato, quello di oggi, che non sarebbe stato possibile senza il lavoro di Jonas Salk, che nel 1952 sviluppò il vaccino, e di Albert Sabin, che nel 1961 diede l’avvio ai programmi di immunizzazione di massa nel mondo con il vaccino orale contro la polio.

Ora sono solo due in tutto il mondo gli Stati colpiti da questa malattia: Afghanistan e Pakistan. Due dei tre ceppi virali selvatici sono stati eradicati in tutto il mondo, e ora anche l’Africa ne è libera. Oltre il 95% della popolazione africana è immunizzato contro questa malattia (una delle condizioni necessarie per la dichiarazione di polio-free) e l’unico virus circolante nel continente è quello derivato dal vaccino della polio, una forma rara mutata dal vaccino orale, che può diffondersi nelle comunità poco immunizzate.

All’annuncio erano presenti il direttore generale dell’Oms, l’etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus, la direttrice regionale per l’Africa, Matshidiso Moeti, e i miliardari e filantropi, il nigeriano Aliko Dangote e lo statunitense Bill Gates.

Secondo l’Africa Regional Certification Commission (Arcc) – l’organismo indipendente a cui l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel 1998 ha affidato nel 1998 il compito di supervisionare e verificare i lavori di eradicazione della malattia nei diversi Paesi africani – adesso più del 95 per cento della popolazione del continente è stata vaccinata.