Oltre 900 cavalli invadono l’Arezzo Equestrian Centre per il Talent Show Jumping FISE 2020

La terza ed ultima tappa del Circuito Talent Show Jumping 2020 promosso dalla Federazione Italiana Sport Equestri, avrà luogo negli splendidi impianti dell’Arezzo Equestrian Centre (Arezzo) da giovedì 27 a domenica 30 agosto

AgenPress. Oltre 900 cavalli provenienti da tutta Italia invaderanno il circolo Aretino per dar vita all’ultimo appuntamento del Circuito Talent Show Jumping edizione 2020, riunendo nella città Toscana il gota del salto ostacoli italiano.

Un Circuito voluto fortemente dalla Federazione Italiana Sport Equestri, con l’obiettivo di valorizzare a 360° il settore del salto ostacoli, creando delle manifestazioni nazionali che uniscano cavalieri di tutte le età e livelli di preparazione, in eventi attentamente monitorati dalla FISE, organizzati in impianti di primissimo ordine, con un’attenzione primaria alla salute dei cavalli e alla progressione tecnica dei cavalieri in campo.

Il Presidente Avv. Marco Di Paola: “ Il Consiglio Federale ed io abbiamo voluto confermare la programmazione del Circuito Talent Show Jumping con i tre appuntamenti decisi a inizio anno, malgrado lo stop imposto dall’emergenza sanitaria , per permettere la ripresa dell’attività agonistica dei nostri binomi che svolgono l’attività nel salto ostacoli. La risposta dei nostri atleti è stata importante, malgrado gli eventi abbiano avuto una programmazione ravvicinata e in un periodo di grande caldo. In fin dei conti, se pensiamo che solo pochi mesi fa discutevamo sulle possibilità di una riapertura dell’attività sportiva, il risultato ottenuto sia in termini di numeri che di qualità, è soddisfacente tanto da dover programmare, nella Tappa di Arezzo, un giorno di gare in più per permettere ai 900 cavalli e ai cavalieri iscritti di partecipare alla manifestazione “.

Nell’appuntamento di Arezzo tanti saranno gli spunti di interesse sportivo. La Finale del Circuito Giovani Cavalli FISE 2020 sarà al centro dell’evento con i migliori cavalli giovani italiani e stranieri di 4, 5, 6 e 7 anni, provenienti da tutta Italia, giunti per contendersi il titolo di Campione Italiano 2020. Importantissimo sarà il GP 160 che metterà alla prova i migliori binomi che competono sul territorio nazionale. Tanti i nomi prestigiosi in gara: Paolo Paini, Ludovica Minoli, Emilio Bicocchi di ritorno dall’internazionale di Praga, gli inossidabili Filippo Moyersoen e Roberto Arioldi, Bruno Chimirri e tanti altri che insieme ai giovani e giovanissimi di talento daranno vita a quattro giorni di equitazione di altissimo livello. Come in tutti gli appuntamenti del Talent Show Jumping lo chef de piste sarà uno tra i più importanti in campo nazionale, ad Arezzo sarà in campo Elio Travagliati coadiuvato dal suo team per proporre percorsi all’altezza dell’evento.

Come negli appuntamenti di Busto Arsizio e Cervia, anche ad Arezzo ci saranno i tecnici FISE di prima e seconda fascia Duccio Bartalucci e Marco Porro, che visioneranno i binomi in gara.

La quattro giorni di Arezzo promette di essere una kermesse importantissima per il movimento del salto ostacoli nazionale.