Locatelli: sogno di vedere Olimpiadi e Paralimpiadi nello stesso periodo

Per Milano-Cortina la sfida è l’accoglienza delle città. Pancalli presidente del Coni sarebbe un bel segnale per il mondo della disabilità’

AgenPress. Svolgere le Olimpiadi e le Paralimpiadi nello stesso periodo e sotto la stessa egida. “Ho questo grande sogno per il futuro” ha detto la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli a margine della XXVI edizione di Salute Direzione Nord, evento promosso dalla Fondazione Stelline, in corso presso il Belvedere di Palazzo Lombardia.

“Mi immagino che un domani sotto l’egida delle Olimpiadi si possano svolgere le Paralimpiadi seppur in maniera separata e distinta, con orari e tempi differenti. Questa è una grande sfida” ha aggiunto la ministra.

Locatelli ha parlato anche della candidatura alla presidenza del Coni di Luca Pancalli, già presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip): “È una persona che ha lavorato molto bene per il Cip e se dovesse avere successo anche in questa nuova avventura sarebbe un bel segnale per tutto il mondo della disabilità oltre che sportivo”.

La ministra, infine, ha anche fatto il punto sull’accessibilità delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: “Si sta procedendo molto bene. Noi facciamo parte del tavolo sull’accessibilità e ci stiamo occupando anche dell’accoglienza delle città: questa è la grande sfida – ha spiegato -, cioè riuscire a offrire anche l’accoglienza e la mobilità sul territorio. Stiamo andando in questa direzione anche per le cerimonie, in particolare su Verona, con anche la volontà di lasciare delle importanti legacy per il futuro”.

