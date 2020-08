Codacons su caos scuola e dichiarazioni Sottosegretaria alla Salute Zampa

AgenPress. Il Codacons considera surreali le dichiarazioni della sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, che ha parlato di usare la “fantasia” per risolvere i tanti problemi emersi negli ultimi giorni con riguardo all’avvio dell’anno scolastico. Per l’Associazione, se non ci fosse da piangere, si potrebbe ridere: peccato che la posta in gioco riguardi la sicurezza e la salute di ragazzi, insegnanti e personale scolastico, argomento nient’affatto comico e anzi importantissimo per il Codacons e l’opinione pubblica italiana.

Invece di improvvisare e invocare un improbabile ricorso alla “fantasia” sarebbe stato il caso di prevedere per tempo soluzioni e protocolli credibili. E sarebbe stato il caso di darne notizia per tempo, di sicuro non a fine agosto e a due passi dalle prime aperture scolastiche, così da rassicurare e preparare adeguatamente genitori e insegnanti al nuovo scenario.

L’Associazione, che continua a raccogliere le proposte e le idee dei cittadini sull’apertura del nuovo anno scolastico, diffonde inoltre le indicazioni ricevute dai cittadini sulle misure più opportune da adottare per garantire il diritto alla didattica degli studenti:

• Possibilità per le famiglie di scegliere tra didattica in presenza e didattica a distanza;

• Flessibilità su tale scelta da parte delle istituzioni (in primis nel conteggio delle assenze);

• Sicurezza totale sui trasporti pubblici;

• Assunzioni per il personale ATA;

• Formazione relativa all’utilizzo dei DPI (mascherine, disinfettanti, ecc.);

• Edilizia scolastica a norma di legge;

• Suddivisione in piccoli gruppi degli alunni;

• Lezioni più brevi per arieggare e sanificare ambienti;

• Ricorso alle strutture sui territori che possano ospitare nuove aule (in primi edifici sottoutilizzati e/o dedicati ad altri scopi);

• Differenziazione delle misure tra scuole e fasce d’età: impensabile, per molti, che i più piccoli possano attenersi alle misure di contenimento, come invece possono fare i ragazzi più grandi;

• Sanificazione “completa” giornaliera;

• Misurazione della temperatura all’ingresso e/o ogni 4 ore;

• DPI e misure di sicurezza per il personale scolastico;

• Estensione del bonus babysitter o nonni a quelle famiglie che, in base al reddito e alla possibilità di seguire i figli, ne abbiano bisogno;

In tantissimi, comunque, stigmatizzano ancora gli incredibili ritardi del Governo e l’assoluta mancanza di pianificazione che avvolge l’avvio dell’anno scolastico.

L’Associazione continuerà nei prossimi giorni a raccogliere le opinioni e le idee dei cittadini: le proposte inviate all’Associazione saranno poi girate al MIUR, come contributo per pianificare al meglio la gestione del nuovo anno scolastico. Il Codacons, inoltre, mette a disposizione dei cittadini un forum telefonico (al numero 89349955) e uno staff legale specializzato, per rispondere a dubbi e interrogativi e chiarire i punti più controversi e confusi della questione.